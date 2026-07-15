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علوم الدار

«روّاد أمرك».. برنامج لتأهيل فنيين إماراتيين في صيانة وإصلاح الطائرات

مسار تطويري متكامل يجمع بين التعلّم النظري والتدريب العملي (من المصدر)
16 يوليو 2026 00:46

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت «أمرك»، المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة، برنامج «روّاد أمرك»، المبادرة الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى استقطاب وتطوير وتدريب وتوظيف المواهب والكفاءات الإماراتية الشابة للعمل كفنيين متدربين ضمن قطاع صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العسكرية. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام «أمرك» بدعم رؤية دولة الإمارات التي تركز على توطين القدرات الوطنية المتخصصة في القطاعات الهندسية والفنية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة للعمل ضمن قطاع صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات.
ويعتمد برنامج «روّاد أمرك» على مسار تطويري متكامل يجمع بين التعلّم النظري والتدريب العملي داخل الحظائر والورش ضمن مرافق «أمرك» المتطورة في مدينة العين، بإشراف خبراء ومهندسين متخصصين، مع إتاحة الفرصة للاطلاع على أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الصيانة، بما يسهم في بناء قدرات تقنية وتشغيلية متقدمة، وإعداد كفاءات وطنية جاهزة للمستقبل.
ويمنح البرنامج الشباب فرصة دخول قطاع استراتيجي واعد، من خلال مسار مهني يركز على وظائف فنية، مع فرص للتطور المهني، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات، ويعزز التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران.
ويستهدف البرنامج استقطاب وتدريب وتوظيف 100 فني متدرب من مواطني الدولة بحلول عام 2030، بما يدعم بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية.
وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»: يمثل برنامج «روّاد أمرك» امتداداً لالتزام «أمرك» بتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل قطاع صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات في دولة الإمارات، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لتعزيز الجاهزية والتميّز التشغيلي في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

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