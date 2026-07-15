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علوم الدار

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يناقش مبادراته المستقبلية

عبد الله بن بيه مترئساً الاجتماع (وام)
16 يوليو 2026 00:47

أبوظبي (وام)

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ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقره بالعاصمة أبوظبي، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس المجلس، مجموعة من الفتاوى المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية.
حضر الاجتماع، معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول عدد من الفتاوى المؤسسية المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم تدارسها وفق المنهجية العلمية المعتمدة للمجلس، وذلك بهدف تطوير منظومة العمل الإفتائي وتحديث أدواته، بما يواكب المستجدات، وتعزيز التكامل والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الحصاد الإيجابي لمشاركته الأخيرة ضمن جناح دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، والتي ركّزت على إبراز إصدارات المجلس ومبادراته المعرفية والتوعوية على الساحة الدولية.
واطلع الأعضاء على خطة عمل المرحلة المقبلة، والتي تتضمن حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية المستهدفة.

مجلس الإمارات للإفتاء
الإمارات
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عبدالله بن بيه
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عمر حبتور الدرعي
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