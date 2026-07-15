«التنمية الأسرية» تطلق «شاور.. نحن نسمعك»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية مبادرة «شاور.. نحن نسمعك»، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم استقرار الأسرة وتماسكها من خلال منح أفرادها الدعم والمساندة الاجتماعية بطرق وأساليب علمية تعمل على رفع الوعي بكيفية تفهم الأفراد للمشكلات والتعامل معها بطريقة إيجابية تسهم في إعادة بناء حياتهم الأسرية، وتمكنهم من مواجهة التحديات التي قد تواجههم.

وقال عبدالله المازمي، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في المؤسسة: «إن مبادرة (شاور.. نحن نسمعك) يتم تفعيلها وتنفيذها من خلال تقديم جلسات استشارية وإرشادية للدعم النفسي والاجتماعي والتربوي من قبل عدد من المختصين في الجانب الاجتماعي والنفسي».