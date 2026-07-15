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سلطان بن أحمد القاسمي يشهد إطلاق «مدار للإعلام»

سلطان بن أحمد القاسمي خلال إطلاق «مدار للإعلام» (وام)
16 يوليو 2026 00:47

الشارقة (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، إطلاق «مدار للإعلام» الذراع التجارية والإبداعية لمدينة الشارقة للإعلام «شمس» والمتخصصة في تطوير وإنتاج المحتوى الإعلامي والإبداعي، وذلك في مقر المدينة.
وتعرف سموه على «مدار للإعلام» وتوجهاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة الصناعات الإعلامية والإبداعية في إمارة الشارقة، ودعم الاستدامة الاقتصادية للقطاع الإعلامي، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب والمشروعات الإعلامية الواعدة، ورؤيتها، وخططها المستقبلية، والخدمات المتكاملة التي تقدمها لدعم قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.
واستمع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى شرح حول مجموعة من المبادرات والبرامج الإبداعية المتخصصة، من بينها «نادي الكوميديا»، الذي يوفر منصة داعمة للمواهب الكوميدية وصنّاع المحتوى الشباب، ويسهم في تطوير المحتوى الترفيهي الهادف، وتعزيز حضور الفنون الإبداعية المعاصرة في المشهد الإعلامي المحلي.

الإمارات
الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
نائب حاكم الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
مدار للإعلام
مدينة الشارقة للإعلام
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