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«أبوظبي التقني» يحتفي بتخريج طلبة «التكنولوجيا التطبيقية» بدبي

«أبوظبي التقني» يحتفي بتخريج طلبة «التكنولوجيا التطبيقية» بدبي
16 يوليو 2026 00:46

دبي (وام)

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احتفى مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بتخريج طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع دبي، خلال حفل أقيم أمس، بحضور الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. وشهد الحفل حضور الدكتور علي المرزوقي، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، وعيسى المرزوقي، مدير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الخريجين.
ويمثل تخريج هذه الدفعة تتويجاً لمسيرة تعليمية متكاملة تجمع بين التحصيل الأكاديمي، والتخصصات التقنية، والتطبيق العملي، وأكد المركز في هذا الإطار أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعارف والمهارات العلمية والتقنية اللازمة لمواصلة تعليمها العالي والمشاركة بفاعلية في سوق العمل والقطاعات المستقبلية، بما يضمن إعداد الطلبة للمرحلة الجامعية، ويزودهم بالقدرات التي تواكب المتطلبات الحديثة، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والتقدم في دولة الإمارات.
وتضمنت فقرات الحفل عرضاً لفيلم مرئي سلط الضوء على رحلة الطلبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أعقبه أداء الخريجين قسم الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد وطني يعكس أسمى مشاعر الانتماء والاعتزاز.
وجرى، خلال الحفل، تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج، تقديراً لجهودهم ومثابرتهم طوال سنوات الدراسة.
واختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الحفل بتهنئة الخريجين وأسرهم بهذه المناسبة، معرباً عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

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