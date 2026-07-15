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لطيفة بنت محمد تقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

لطيفة بنت محمد خلال تقديم واجب العزاء بحضور سعيد بن علي الهاجري وعمر العلماء وحصة بوحميد (وام)
16 يوليو 2026 00:48

دبي (الاتحاد)

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قدَّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في مقر القنصلية العامة لدولة قطر الشقيقة في دبي. وكان في استقبال سموها سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر في دبي والإمارات الشمالية.
وأعربت سموها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى عموم آل ثاني الكرام، وحكومة دولة قطر، وشعبها الشقيق، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.

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