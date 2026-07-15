ملتقى الشباب وصناع القرار يدشّن «أسبوع العين للشباب 2026»

العين (وام)

دشن ملتقى «الشباب وصناع القرار»، أمس، فعاليات أسبوع العين للشباب 2026، الذي ينظمه مجلس العين للشباب بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن جهات حكومية ومجموعة من الشباب من مختلف التخصصات؛ بهدف تعزيز مشاركة الشباب في صياغة المبادرات الوطنية، وإشراكهم في مناقشة القضايا ذات الأولوية التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وقال مسلم الدرعي، رئيس مجلس العين للشباب: سعداء اليوم بانطلاق النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب في مدينة العين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، مشيراً إلى أن فعاليات الأسبوع تستمر حتى 21 يوليو الجاري.

وأوضح أن الملتقى الذي استهلت به أجندة الأسبوع، يتناول ستة محاور رئيسية وتنموية تستهدفها منطقة العين، ويوفر مساحة مناسبة لمشاركة الرؤى والمقترحات مع صناع القرار، بما يتيح العمل على تنفيذ عدد من المبادرات من خلال المجالس الشبابية في مدينة العين أو الجهات الحكومية المشاركة.

وأشار الدرعي إلى أن أجندة أسبوع العين للشباب في نسخته الثانية تركز على ثلاثة محاور رئيسية، هي الأسرة والقيم الإماراتية، ومهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، والريادة في السياحة والاقتصاد، لافتاً إلى تنوع الأنشطة والورش الفنية والتخصصية.

وقال عبدالعزيز الخاجة، المشارك في ملتقى «الشباب وصُنّاع القرار»، إن الملتقى أتاح للمشاركين مناقشة عدد من القطاعات الحيوية، من بينها ريادة الأعمال والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، إلى جانب قطاعات تنموية أخرى.

وقالت علياء الحراصي، عضو مجلس العين للشباب، إن جلسات العصف الذهني شهدت تفاعلاً لافتاً من المشاركين، وتميزت بنقاشات ثرية وأفكار متنوعة عكست آراء الشباب واهتماماتهم بالقضايا المطروحة. وأوضحت أن كل فريق قدم رؤيته وحلوله من منظور مختلف، وهو ما يجسد هدف الجلسات في منح الشباب مساحة للتفكير والمناقشة والمشاركة بالأفكار، معربة عن سعادتها بالمخرجات والتوصيات التي توصلت إليها الفرق.

ومن المقرر رفع المخرجات والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل خلال الملتقى إلى الجهات المعنية لدراستها والاستفادة منها في تطوير مبادرات وبرامج مستقبلية تعزز مشاركة الشباب في مختلف القطاعات التنموية.