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علوم الدار

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين أحمد سلطان الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين أحمد سلطان الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
16 يوليو 2026 15:34

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويمتلك سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي خبرة متميزة في قطاع التعليم وتمكين المواهب، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لقطاعي التعليم العالي وتمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، إضافة إلى منصب نائب رئيس جامعة خليفة للشؤون الأكاديمية، وأستاذ في عدد من التخصصات الهندسية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعمل على تطوير مشاريع تخصصية في مجال المسارات الأكاديمية والإرشاد والتطوير المهني. حصل سعادته على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة كولورادو في عام 2008، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد، وساهم في إعداد العديد من الأوراق البحثية في مجالات العلوم والهندسة.

 

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