منصور بن زايد: الزراعة ركيزة للأمن الغذائي

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إن الزراعة ركيزة للأمن الغذائي.

وأضاف سموه، على منصة «إكس»، أن «مهرجان ليوا للرطب منصة وطنية تحتفي بمزارعينا، وتقدر جهودهم، وتشجعهم على مواصلة التميز في مزارعهم، والابتكار في منتجاتهم، انطلاقاً من إيماننا بأن الزراعة ليست قطاعاً إنتاجياً فحسب، بل ركيزة للأمن الغذائي، وإرث أصيل ارتبط بتاريخ الإمارات وهويتها».

وانطلقت فعاليات مهرجان ليوا للرطب تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يوم الثلاثاء 14 يوليو الجاري. وتستمر فعاليات الدورة الـ 22 من المهرجان، الذي تنظّمه هيئة أبوظبي للتراث، حتى 23 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي.







مهرجان ليوا للرطب منصة وطنية تحتفي بمزارعينا، وتقدر جهودهم، وتشجعهم على مواصلة التميز في مزارعهم، والابتكار في منتجاتهم، انطلاقاً من إيماننا بأن الزراعة ليست قطاعاً إنتاجياً فحسب، بل ركيزة للأمن الغذائي، وإرث أصيل ارتبط بتاريخ الإمارات وهويتها. pic.twitter.com/DODeY5wDIQ — منصور بن زايد (@MansourBinZayed) July 16, 2026