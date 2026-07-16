الخميس 16 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: الزراعة ركيزة للأمن الغذائي

منصور بن زايد: الزراعة ركيزة للأمن الغذائي
16 يوليو 2026 17:30

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إن الزراعة ركيزة للأمن الغذائي.
وأضاف سموه، على منصة «إكس»، أن «مهرجان ليوا للرطب منصة وطنية تحتفي بمزارعينا، وتقدر جهودهم، وتشجعهم على مواصلة التميز في مزارعهم، والابتكار في منتجاتهم، انطلاقاً من إيماننا بأن الزراعة ليست قطاعاً إنتاجياً فحسب، بل ركيزة للأمن الغذائي، وإرث أصيل ارتبط بتاريخ الإمارات وهويتها». 
وانطلقت فعاليات مهرجان ليوا للرطب تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يوم الثلاثاء 14 يوليو الجاري. وتستمر فعاليات الدورة الـ 22 من المهرجان، الذي تنظّمه هيئة أبوظبي للتراث، حتى 23 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي.


أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي
«ليوا للرطب» يتوِّج الفائزين في «أكبر عذج»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
الزراعة
مهرجان ليوا
مهرجان ليوا للرطب
الأمن الغذائي
آخر الأخبار
منصور بن زايد: الزراعة ركيزة للأمن الغذائي
علوم الدار
منصور بن زايد: الزراعة ركيزة للأمن الغذائي
اليوم 17:30
شعار اتحاد الرماية (وام)
الرياضة
3 كوادر إماراتية تشارك في إدارة كأس العالم للرماية
اليوم 18:45
«صيف العين الرياضي» يدعم الحياة الصحية
الترفيه
«صيف العين الرياضي» يدعم الحياة الصحية
اليوم 18:36
شعار وزارة الخارجية المصرية
علوم الدار
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
اليوم 18:27
فريق طبي في مستشفى لعلاج إيبولا في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
سكان يهاجمون مستشفى يعالج مرضى إيبولا في الكونغو
اليوم 18:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©