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علوم الدار

"الأرصاد": احتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
16 يوليو 2026 17:41

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والمد الثاني 03:09، والجزر الأول عند الساعة 09:29 والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 12:07 والمد الثاني 23:56، والجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 06:10.

في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

المدينة             الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي               43 32 60 20

دبي                   44 31 65 20

الشارقة               44 31 65 20

عجمان               41 31 65 25

أم القيوين             41 30 65 25

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رأس الخيمة          43 32 70 25

الفجيرة                 36 33 85 60

العـين                   46 33 45 10

ليوا                      48 30 65 10

الرويس                 40 30 85 25

السلع                    42 29 90 15

دلـمـا                    38 31 80 45

طنب الكبرى           37 32 80 50

طنب الصغرى         37 32 80 50

أبو موسى               37 32 80 50.

المصدر: وام
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