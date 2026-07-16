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علوم الدار

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

شعار وزارة الخارجية المصرية
16 يوليو 2026 18:27

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد أمن واستقرار المنطقة، وانتهاكا لسيادة الدول ومساسا بأمنها وسلامة المقيمين فيها.

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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين والأردن، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لكافة الأعمال التي تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع أو تهدد أمن الدول العربية.

المصدر: وام
مصر
الكويت
البحرين
الأردن
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