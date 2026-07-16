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علوم الدار

المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي صحة تقرير بشأن انفجارات في دبي

مدينة دبي
16 يوليو 2026 21:14

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، صحة تقرير إخباري بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، مؤكدا أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة. 
وقال المكتب، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "ينفي المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التقرير الصادر عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، ويؤكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة".
وأضاف "يهيب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة".
وأكد المكتب أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخبارا أو معلومات غير صحيحة تتعلق بإمارة دبي وذلك وفقاً للقوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المكتب الإعلامي لحكومة دبي
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