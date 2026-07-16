«إقامة دبي» تحتفي بتتويج «تنظيم العمالة المساعدة»

دبي (الاتحاد)

احتفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بتتويج تجربة «تنظيم العمالة المساعدة» بأفضل «تجربة مدينة رقمية» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، إثر دمجها تسع خدمات رئيسة في رحلة رقمية واحدة أنجزت 10.813 معاملة، محققة نقلة نوعية بتقليص خطوات الإنجاز والزيارات وتوحيد قنوات الدفع، مما وفر ملايين الدراهم وآلاف المستندات الورقية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وجاءت هذه التجربة ثمرة شراكة متكاملة بين «إقامة دبي» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة دبي الرقمية، ودبي الصحية، ودبي للتأمين.

شهد حفل التكريم حضور معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وثاني عبدالله الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة «إماراتك»، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وإيمان السويدي، مدير إدارة التقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومحمد سامر الحلو، المدير العام لشركة دبي للتأمين، ومساعدي المدير العام في «إقامة دبي»، إلى جانب القيادات وفرق العمل والشركاء.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، أن هذا الإنجاز التشاركي يمهد لتوحيد الخدمات الحكومية عبر نافذة واحدة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

واختتم الحفل بتكريم كافة الجهات المساهمة في هذا الإنجاز الرقمي المتكامل.