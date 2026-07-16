الجمعة 17 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إقامة دبي» تحتفي بتتويج «تنظيم العمالة المساعدة»

محمد المري
17 يوليو 2026 00:52

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«العالمي للتسامح والسلام» يبحث تعزيز التعاون مع مالطا
«الفيب».. طريق لإدمان المخدرات.. والوعي الأسري خط الدفاع الأول

احتفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بتتويج تجربة «تنظيم العمالة المساعدة» بأفضل «تجربة مدينة رقمية» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، إثر دمجها تسع خدمات رئيسة في رحلة رقمية واحدة أنجزت 10.813 معاملة، محققة نقلة نوعية بتقليص خطوات الإنجاز والزيارات وتوحيد قنوات الدفع، مما وفر ملايين الدراهم وآلاف المستندات الورقية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وجاءت هذه التجربة ثمرة شراكة متكاملة بين «إقامة دبي» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة دبي الرقمية، ودبي الصحية، ودبي للتأمين.
شهد حفل التكريم حضور معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وثاني عبدالله الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة «إماراتك»، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وإيمان السويدي، مدير إدارة التقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومحمد سامر الحلو، المدير العام لشركة دبي للتأمين، ومساعدي المدير العام في «إقامة دبي»، إلى جانب القيادات وفرق العمل والشركاء.
وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، أن هذا الإنجاز التشاركي يمهد لتوحيد الخدمات الحكومية عبر نافذة واحدة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع. 
واختتم الحفل بتكريم كافة الجهات المساهمة في هذا الإنجاز الرقمي المتكامل.

إقامة دبي
دبي
الإمارات
العمالة المساعدة
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
محمد أحمد المري
محمد المري
آخر الأخبار
طائرة حربية تقلع من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب ضمن الحملة العسكرية ضد إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: هدفنا تسوية تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
17 يوليو 2026
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
مقتل 5 فلسطينيين بغارات على غزة
17 يوليو 2026
سفن تجارية عالقة في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تدفع المنطقة نحو مرحلة بالغة الخطورة
17 يوليو 2026
يوسف رجي متحدثاً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي (من المصدر)
الأخبار العالمية
وزير خارجية لبنان: الحكومة قررت إنهاء الوجود العسكري لـ«حزب الله»
17 يوليو 2026
مقر وزارة الخارجية الباكستانية - أرشيفية
الأخبار العالمية
باكستان: مذكرة تفاهم إسلام آباد لا تزال إطاراً دائماً لتعزيز السلام
17 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©