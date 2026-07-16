«الداخلية» تنظّم البرنامج التدريبي المشترك «تمكين»

أبوظبي (وام)

نظّمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، وجامعة الأمن العام الشعبية الصينية، البرنامج التدريبي المشترك لكفاءة إنفاذ القانون «تمكين» في العاصمة بكين، وذلك في إطار الحوار الشرطي الاستراتيجي بين الجانبين، بمشاركة 24 منتسباً من الوزارة والقيادة العامة لشرطة دبي؛ بهدف تعزيز التعاون الأمني، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في المجالات الشرطية والأمنية.

ويُعد البرنامج التدريبي المشترك من المبادرات المنبثقة عن الحوار الشرطي الاستراتيجي بين وزارة الداخلية في دولة الإمارات ووزارة الأمن العام الصينية، ويجسّد حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المؤسّسي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة، والاطّلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يسهم في تطوير العمل الشرطي، ورفع جاهزية المنظومة الأمنية لمواكبة التحديات الأمنية المستقبلية.

وتضمّن البرنامج سلسلة من المحاضرات التخصصية، وورش العمل، والزيارات الميدانية، التي تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار، ومكافحة الجرائم السيبرانية، والتحقيقات الرقمية والأدلة الإلكترونية، وغيرها.