«بلدية الظفرة» تواصل تنفيذ برامجها الرقابية على المنشآت غير الغذائية

الظفرة (الاتحاد)

تواصل بلدية منطقة الظفرة تنفيذ برامجها الرقابية والتفتيشية على المنشآت غير الغذائية، إلى جانب أعمال الرقابة على جودة المياه والهواء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية ومستدامة لسكان وزوّار منطقة الظفرة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطط البلدية الرامية إلى تحقيق المستهدفات المعتمدة في مجال الرقابة الصحية، من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية الدورية للمنشآت غير الغذائية الخاضعة للرقابة الصحية، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح والاشتراطات الصحية المعمول بها، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية للعاملين في تلك المنشآت، بما يعزز ثقافة الوقاية والالتزام.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة استمرارها في تنفيذ برامج الرقابة والتفتيش والتوعية وفق أفضل الممارسات، بما يضمن المحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، ويعزز جودة الحياة، من خلال تطبيق أعلى معايير الرقابة على المنشآت غير الغذائية، ومراقبة جودة المياه والهواء، بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز بيئة صحية وآمنة في مختلف مدن منطقة الظفرة.