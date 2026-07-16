شرطة أبوظبي تستقبل وفداً من «الثقافة والسياحة»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برئاسة سعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الحكومية وتبادل الخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات في مجال التميز المؤسسي.

وأكد العميد جاسم محمد الهرمودي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، من خلال تبادل الخبرات والمقارنات المعيارية، بما يدعم التحسين المستمر، ويواكب توجهات حكومة أبوظبي نحو الريادة والتميز المؤسسي، حيث جرى استعراض أبرز الممارسات والمبادرات التي تطبقها شرطة أبوظبي في مجالات التميُّز المؤسسي والابتكار والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يسهم في تطوير منظومات العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح العقيد الدكتور عبدالله ناصر المزروعي، مدير إدارة التميز والريادة المؤسسية، أن شرطة أبوظبي تطبق منظومات متكاملة للتميز والحوكمة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات، ويدعم استدامة التميز.