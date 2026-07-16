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شرطة أبوظبي تنظّم «مخيم أصدقاء الشرطة» الصيفي 2026

المخيم يتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية (من المصدر)
17 يوليو 2026 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي «مخيم أصدقاء الشرطة» الصيفي 2026، بالتعاون مع شركة بيبو لإدارة المنشآت الرياضية والمخيمات الصيفية الشريك الرياضي والتنظيمي للبرنامج، بمشاركة أبناء المنتسبين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً، وذلك في مدرسة ريتش البريطانية بمنطقة بني ياس، ويستمر حتى 30 يوليو الجاري، ضمن جهودها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز معارفهم في بيئة تعليمية وترفيهية آمنة.
وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، حرص شرطة أبوظبي على تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية التي تسهم في بناء شخصية الأبناء، وتعزز لديهم قيم الانتماء والمسؤولية وروح التعاون والانضباط، من خلال تقديم برامج متنوعة تجمع بين الجوانب الرياضية والثقافية والتوعوية، بما يواكب احتياجاتهم واهتماماتهم المختلفة.
وأوضح أن المخيم يتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، تشمل السباحة، وكرة القدم، وكرة السلة، والكاراتيه، والكيك بوكسينج، والفنون والرسم، إلى جانب البرامج التوعوية والمهارية، مشيراً إلى أنه تم توزيع المشاركين على الأنشطة وفق فئاتهم العمرية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من البرامج المقدمة.
وأشار إلى أن المخيم يشتمل على برامج توعوية تنفذها مديرية المرور والدوريات الأمنية، بهدف تعريف المشاركين بطبيعة المهام الشرطية الميدانية، وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، ودور رجال الشرطة في خدمة المجتمع، بما يسهم في تعزيز الثقافة الأمنية والمرورية لديهم، وترسيخ السلوكيات الإيجابية منذ الصغر.
وتضمّنت فعاليات المخيم برنامجًا توعوياً قدمته الدورية التثقيفية بمديرية المرور والدوريات الأمنية.
وشهدت الفعاليات تفاعلاً مميزاً من الأطفال المشاركين مع البرامج التوعوية والأنشطة المصاحبة، حيث تعرفوا إلى طبيعة عمل الدورية التثقيفية، في أجواء تفاعلية عكست نجاح البرنامج في ترسيخ الثقافة المرورية والأمنية.

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