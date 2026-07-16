«صندوق الوطن» ينظم رحلات ثقافية وتراثية لطلاب البرامج الصيفية

أبوظبي (وام)

تتواصل أنشطة وفعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن، من خلال 50 مقراً على مستوى الدولة بمشاركة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات والمراكز الثقافية والجامعات الإماراتية، تحت شعار «فخورين بالإمارات»، وبرعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وشهد الأسبوع الثاني من الأنشطة، تنظيم سلسلة واسعة من الرحلات الثقافية والتراثية والترفيهية وصلت إلى 44 رحلة إلى 26 وجهة مختلفة شارك بها أكثر من 9200 من الطلاب والطالبات المشاركين في البرامج الصيفية بمختلف إمارات الدولة، إضافة إلى عدد من الأسر وأولياء الأمور، وذلك بهدف إثراء معارف الطلبة وتنمية مهاراتهم، وتعزيز تفاعلهم مع الموروث الثقافي والبيئة المحلية، وتوفير تجارب تعليمية ممتعة تجمع بين الترفيه والتعلم.

وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، إن إطلاق سلسلة واسعة من الرحلات الثقافية والترفيهية والعلمية والمعرفية، تأتي بتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حرصاً منه على أن تتعرف الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات على تاريخها وكنوز وطنها الثقافية والتاريخية والتراثية.

وأوضح أن الرحلات شملت زيارات إلى المتاحف الوطنية، والقلاع والحصون التاريخية، والمعارض الثقافية والتراثية، والمواقع الحضارية، إلى جانب عدد من المعالم الوطنية التي تجسّد مسيرة الدولة وإنجازاتها.