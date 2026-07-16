شرطة أبوظبي تشارك في فعاليات «ليوا للرطب»

الظفرة (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجناح ميداني وفي تأمين فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو 2026 بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة ودعم الفعاليات التراثية والمجتمعية، حيث يُعد المهرجان من أبرز الفعاليات التراثية التي تحتفي بمنتجات النخيل والموروث الإماراتي الأصيل.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على دعم وتأمين الفعاليات التراثية والمجتمعية، التي تُسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها حاضنة للمهرجانات والبرامج الثقافية، لما تمثله من دور مهم في استدامة التراث ونقله إلى الأجيال القادمة، إلى جانب إسهامها في تنشيط السياحة الداخلية، واستقطاب الزوّار من داخل الدولة وخارجها.