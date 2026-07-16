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علوم الدار

نائب حاكم أم القيوين يشهد تخريج طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أحمد بن سعود خلال تكريم الطلبة الخريجين (وام)
17 يوليو 2026 00:53

أم القيوين (وام)

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، احتفاء مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بتخريج طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين، خلال حفل أمس في مقر المدارس بمنطقة فلج المعلا، تتويجاً لمسيرتهم التعليمية، وتجسيداً لجهود المركز في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعارف والمهارات التقنية والمهنية، وفق منظومة تعليمية حديثة تواكب متطلبات المستقبل واحتياجات سوق العمل.
حضر الحفل إلى جانب سمو نائب حاكم أم القيوين، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والدكتور علي المرزوقي، المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وعيسى المرزوقي، مدير مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة.
ويأتي تخريج الطلبة تتويجاً لمسيرة تعليمية جمعت بين التحصيل الأكاديمي والتطبيق العملي، وأسهمت في تزويدهم بالمعارف والمهارات التقنية والمهنية، بما يعزز جاهزيتهم لمواصلة تعليمهم الجامعي والانخراط في سوق العمل، وفق رؤية وطنية تستهدف إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات وقيادة مسيرة التنمية.
وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبه عرض فيلم مرئي استعرض رحلة الطلبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وما وفرته لهم من بيئة تعليمية متطورة أسهمت في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأدى الطلبة الخريجون القسم، مجددين عهدهم على الإخلاص في خدمة الوطن، والالتزام بالقيم الوطنية والمهنية، ومواصلة مسيرة التعلم والعطاء، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا الطلبة الخريجين، مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وأن يكونوا نموذجاً للشباب الإماراتي الطموح، وأن يسهموا بما اكتسبوه من علم ومهارات في خدمة وطنهم وتعزيز مسيرة تقدمه وازدهاره.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، أن تخريج الطلبة يمثل محطة وطنية مهمة في مسيرة إعداد أجيال تمتلك العلم والمهارة والقدرة على الابتكار، مشيراً إلى أن التعليم يشكل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن ما توليه دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من اهتمام بتطوير المنظومة التعليمية، يجسد إيمانها الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، وأن إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة يمثل أساساً لمواصلة مسيرة التنمية والريادة.
وأشاد سموه بالدور الريادي الذي تضطلع به مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات التقنية والمهنية، من خلال مناهج تعليمية متطورة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي، وتسهم في تأهيل الطلبة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات المستقبلية، بما يواكب التحولات المتسارعة ويعزز تنافسية دولة الإمارات في مختلف المجالات.
كما ثمن سموه جهود الهيئات التعليمية والإدارية وأعضاء الهيئتين التدريسية والفنية، وما يقدمونه من عطاء وإخلاص في تنشئة الطلبة وصقل قدراتهم، مؤكداً أن ما يحققه أبناء الوطن من إنجازات هو ثمرة لتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، وأن المعلم سيظل شريكاً أساسياً في صناعة أجيال متمكنة تمتلك العلم والمهارة وروح المسؤولية، وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والابتكار وخدمة الوطن بإخلاص وكفاءة.

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