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علي النعيمي يلتقي سفيري النمسا وصربيا

علي النعيمي والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
17 يوليو 2026 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي أمس كلاً على حدة، الدكتور إتيان بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وفلاديمير ماريتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات  وجمهوريتي النمسا وصربيا، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاءين بحث سُبل تعزيز التعاون البرلماني، والتأكيد على أهمية دور لجان الصداقة البرلمانية في توطيد العلاقات بين البرلمانات.
كما ناقش اللقاءان تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية للتعاون الدولي.

علي النعيمي
الإمارات
علي راشد النعيمي
المجلس الوطني الاتحادي
النمسا
صربيا
السفير النمساوي
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