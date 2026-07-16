«إيدج» تستحوذ على «أكاير» البرازيلية المتخصصة في هندسة الطيران

أبوظبي (وام)

وقعت «إيدج» مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في دولة الإمارات اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 100% في شركة أكاير (AKAER)، وهي شركة برازيلية متخصصة في الطيران والهندسة تمتلك خبرة تزيد على 30 عاماً في تقديم منتجات وحلول متقدمة عبر قطاعي الطيران والدفاع.

وأوضحت «إيدج» أن من شأن هذا الاستحواذ، الذي لا يزال خاضعاً للشروط السابقة المعتادة والموافقات التنظيمية، أن يمنحها قاعدة هندسية راسخة في البرازيل وفريقاً متعدد التخصصات عالي الكفاءة يغطي دورة حياة المنتج بالكامل، بدءاً من تصميم المفاهيم وحتى مرحلة التصنيع.

وأشارت إلى أن هذه الاستحواذ سيعزز قدرة مجموعة إيدج على تأمين الجداول الزمنية للتصنيع ضمن برامج رئيسية للطائرات المسيرة، ويوسع قدراتها لتشمل أنظمة الكهروبصريات والأنظمة الكهروبصرية وأنظمة الأشعة تحت الحمراء وتكنولوجيا الفضاء.

وتتعاون «أكاير» حالياً مع إيدج في تطوير وتصنيع الأنظمة المسيرة وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية تعزز فرص التكامل المستقبلي ضمن المجموعة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تضيف أكاير عمقاً هندسياً حقيقياً إلى إيدج، فنحن أمام فريق عالي التخصص يمتلك خبرة تمتد لثلاثة عقود في تنفيذ برامج طيران معقدة، وتعزز هذه الخبرة مما يمكننا تقديمه عبر المجموعة.. وتتمثل أولويتنا في ضمان الاستمرارية لفريق أكاير وبرامجها وعملائها مع بناء أساس للنمو طويل الأمد».

تأسست أكاير، التي تتخذ من ساو جوزيه دوس كامبوس مقراً لها، عام 1992، ورسخت سمعة قوية في التميز الهندسي وتنفيذ برامج الطيران المعقدة، من خلال العمل مع شركاء بارزين في القطاع والمساهمة في الجهود الوطنية للبرازيل في مجال الطيران.

وأنجزت أكاير أكثر من 10 ملايين ساعة هندسية عبر محفظة متنوعة من برامج الطيران لصالح مصنعين عالميين، شملت منصات عسكرية وتجارية، من بينها المقاتلة Gripen NG من Saab، وطائرة التدريب Hürjet وبرامج التعديلات الرئيسية للطائرات التابعة لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية، وبرامج Super Tucano وERJ-E1 وERJ-E2 وLegacy 450/500 وKC-390 من Embraer.

وقدمت الشركة دعماً هندسياً لبرامج Boeing 747-8، وطائرة B-250 من Calidus، وأسطول P-3 Orion التابع للقوات الجوية البرازيلية.

وتعتبر اتفاقية الاستحواذ على أكاير خطوة مهمة ضمن استراتيجية إيدج لتوسيع حضورها الدولي وبناء قدرات هندسية أقرب إلى الأسواق والشركاء الرئيسيين، مع تمكين أكاير من البناء على برامجها القائمة وقاعدة عملائها في البرازيل.. إذ ستواصل أكاير عملياتها من البرازيل، مع الحفاظ على هيكل حوكمة محلي.