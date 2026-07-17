تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

دعا المركز الوطني للأرصاد، أفراد الجمهور، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من اضطراب البحر.

وأشار "الوطني للأرصاد"، عبر منصة "إكس" إلى هبوب رياح شمالية شرقية نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً خاصة شمالاً في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام وذلك من الساعة 05:00 وحتى الساعة 14:00 اليوم الجمعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.