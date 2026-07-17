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رئيس الدولة يمنح سفير بلجيكا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير بلجيكا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
17 يوليو 2026 09:17

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

وقلّدت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، سعادة ديلكور الوسام، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية، حيث أكّدت معاليها حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع مملكة بلجيكا في مختلف المجالات.

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وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادته بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيةً على دوره في تعزيز العلاقات المميزة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا.

من جانبه، أعرب سعادة السفير ديلكور عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات بين البلدين، وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات لما وجده من تعاون كان له أثر إيجابي في نجاح مهمته في الدولة.
 

المصدر: وام
رئيس الدولة
بلجيكا
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