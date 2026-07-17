الجمعة 17 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيسة جمهورية بيرو تستقبل سفير الإمارات

رئيسة جمهورية بيرو تستقبل سفير الإمارات
17 يوليو 2026 11:21

استقبلت فخامة كَيْكو فوخيموري رئيسة جمهورية بيرو المنتخبة، سعادة إبراهيم العلوي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو، في مكتب فخامتها في العاصمة ليما.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهنئتهم لفخامتها بمناسبة توليها رئاسة جمهورية بيرو، وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب بيرو الصديق نحو التقدم والرخاء.

من جانبها حملت رئيسة جمهورية بيرو سعادة السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن
متحف زايد الوطني يحتفي بيوم عهد الاتحاد ببرنامج حافل

وأكدت فخامتها حرص بلادها على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته، أشاد سعادة السفير بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية بيرو، والاحتفاء بالذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية التي تأسست في 17 يونيو 1986.

كما تطرق سعادته إلى الاستثمارات الإماراتية في بيرو وإلى التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 2.5 مليار دولار في عام 2025، وبحث مع فخامتها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإمكانيات تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.

المصدر: وام
الإمارات
بيرو
آخر الأخبار
«يوم الحِرف والألعاب الشعبية» في أم القيوين
الترفيه
«يوم الحِرف والألعاب الشعبية» في أم القيوين
اليوم 14:05
«الشارقة للسيارات القديمة» ينظِّم ورشاً للذكاء الاصطناعي والروبوتات
الترفيه
«الشارقة للسيارات القديمة» ينظِّم ورشاً للذكاء الاصطناعي والروبوتات
اليوم 14:03
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن
علوم الدار
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن
اليوم 13:58
فرنسا وإنجلترا.. 5 مواجهات تاريخية بعيداً عن العداوة الكروية
الرياضة
فرنسا وإنجلترا.. 5 مواجهات تاريخية بعيداً عن العداوة الكروية
اليوم 13:50
صراع دو بليسيس وعثمان يشعل قمة «يو إف سي» في أوكلاهوما
الرياضة
صراع دو بليسيس وعثمان يشعل قمة «يو إف سي» في أوكلاهوما
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©