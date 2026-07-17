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طائرة مساعدات بحمولة 100 طن تنطلق من مطار رأس الخيمة لدعم غزة ضمن "الفارس الشهم 3"

طائرة مساعدات بحمولة 100 طن تنطلق من مطار رأس الخيمة لدعم غزة ضمن "الفارس الشهم 3"
17 يوليو 2026 12:55

انطلقت اليوم من مطار رأس الخيمة الدولي ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، طائرة مساعدات إنسانية بحمولة 100 طن، بالتعاون بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بالإضافة إلى مساعدات مقدمة من جمعية دار البر، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتحمل الطائرة شحنة من حليب الأطفال والأدوية والملابس، بهدف الإسهام في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتخفيف من معاناة الأسر المتضررة في القطاع.

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وأكد حمود العفاري مدير عمليات الإغاثة في عملية "الفارس الشهم 3"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال تسخير إمكاناتها اللوجستية والإنسانية بالتعاون مع شركائها لضمان استدامة تدفق المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين وتعزيز صمودهم والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.

وتأتي هذه الطائرة ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات من خلال عملية "الفارس الشهم 3" لتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجسيداً لنهجها الإنساني الراسخ في دعم المتضررين والتخفيف من معاناتهم.

المصدر: وام
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