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علوم الدار

"ليوا للرطب" يتوج الفائزين في "الخنيزي" و"الليمون"

"ليوا للرطب" يتوج الفائزين في "الخنيزي" و"الليمون"
17 يوليو 2026 16:21

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب، الفائزين في "مزاينة رطب الخنيزي" ومسابقة "الليمون" بفئتيها (المحلي والمنوع)، التي جرت وسط أجواء تراثية مفعمة بالتنافس ضمن الدورة الثانية والعشرين المقامة في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتواصل استقطاب مشاركات واسعة من المزارعين وحضور لافت من عشاق التراث الأصيل حتى 23 يوليو الجاري.

 

وسلّم الدروع للفائزين سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، مساء أمس بحضور ممثلي الجهات الداعمة والمشاركة، وأصحاب المزارع، وزوار المهرجان.

 

وفي نتائج "مزاينة رطب الخنيزي"، جاء في المركز الأول سالم عبدالله محمد هاشل القايدي، وفي المركز الثاني ورثة علي مبارك سلطان العرياني، فيما حل ثالثاً حمد سهيل قنزول الشامسي.

 

وخصصت لمزاينة رطب الخنيزي 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، ويأتي تنظيمها احتفاءً بجودة الرطب المزروع والمعتنى به في مزارع الدولة، وتعزيزاً لمكانة النخلة بوصفها رمزاً تراثياً وطنياً أصيلاً، وتشجيعاً للمزارعين على الاهتمام بالثروة الزراعية.

 

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وأسفرت مسابقة "الليمون المحلي" عن فوز حمد دميثان خلفان الشامسي بالمركز الأول، فيما جاءت عوشه محمد عبدالله في المركز الثاني، وحلت كنة ضعيف سيف في المركز الثالث.

 

وفي فئة "الليمون المنوع"، حقق سعيد فاضل سعيد محمد الهاملي المركز الأول، وجاء علي عتيق محمد عطشان الهاملي في المركز الثاني، وحل عبدالله عبدالرحمن ناصر عايض العتيبي في المركز الثالث، حيث خصصت اللجنة المنظمة لمسابقة الليمون (المحلي والمنوع) 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم لكل فئة.

 

وتشهد فعاليات ليوا للرطب حضوراً جماهيرياً كبيراً يتابع يومياً الفعاليات والمسابقات التي خصصت للزوار بمختلف اهتماماتهم على المسرح الرئيس والسوق الشعبي وأجنحة الجهات الداعمة والمشاركة.

المصدر: وام
ليوا للرطب
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مهرجان الرطب
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