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علوم الدار

طقس غائم مع سحب قد تصحبها أمطار غداً

أبوظبي
17 يوليو 2026 17:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:56 والمد الثاني 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:50.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 12:43 والمد الثاني 00:54، والجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:48.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                         43 32 60 20

دبي                              44 31 65 20

الشارقة                          44 31 65 20

عجمان                          41 31 65 25

أم القيوين                       41 30 65 25

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رأس الخيمة                    43 32 70 25

الفجيرة                          36 33 85 60

العـين                            46 33 45 10

ليوا                               48 30 65 10

الرويس                          40 30 85 25

السلع                             42 29 90 15

دلـمـا                             38 31 80 45

طنب الكبرى / الصغرى     37 32 80 50

أبو موسى                       37 32 80 50.

المصدر: وام
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