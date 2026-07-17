سلامة العميمي: ترسيخ قيم الاتحاد يبدأ من الأسرة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، أن يوم عهد الاتحاد يجسّد محطة وطنية نستذكر فيها الرؤية الحكيمة للوالد المؤسّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وجعل من بناء الأسرة والمجتمع أساساً لمسيرة التنمية المستدامة التي تواصل الإمارات ترسيخها، عبر نهج يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.

وقالت: عهد الاتحاد كان انطلاقةً لبناء مجتمع يقوم على قيم التلاحم، ويجعل من الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.