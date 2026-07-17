نورة الغيثي: بناء المستقبل يبدأ بقيم راسخة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، بمناسبة يوم عهد الاتحاد، أن «هناك محطات في تاريخ الأوطان يمتد أثرها عبر الأجيال؛ لأنها لا توثّق لحظةً تاريخية فحسب، بل ترسم ملامح المستقبل. ويوم عهد الاتحاد هو إحدى تلك المحطات، ففيه اجتمعت إرادة الآباء المؤسسين على قرارٍ تاريخي ورؤيةٍ مشتركة، أرست دعائم وطنٍ يواصل اليوم مسيرته بثقة وطموح».

وقالت: «اليوم، لا تزال تلك الرؤية تلهم مسيرة دولة الإمارات، وتؤكد أن بناء المستقبل يبدأ بقيم راسخة، ورؤية بعيدة المدى، وإيمانٍ بقدرة الإنسان على صناعة التغيير».