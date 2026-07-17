فاطمة الكعبي: يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية راسخة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم عهد الاتحاد يمثّل مناسبة وطنية راسخة نستذكر فيها اللحظة التاريخية، التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على عهد الوحدة والبناء، لتأسيس دولة شامخة قامت على قيم التلاحم والتكاتف والتضامن والعمل المشترك.

وقالت إن هذا اليوم يجسّد عمق الوفاء لمسيرة التأسيس، ويؤكد أن الاتحاد كان محطة مفصلية في تاريخ الدولة، وعهد متجدد ومسؤولية مستمرة في ترسيخ قيمه، ومواصلة مسيرته بروح الانتماء.