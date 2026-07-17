آمنة الضحاك: «يوم عهد الاتحاد» دعوة لمواصلة العمل بإخلاص وعزيمة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يمثّل يوم عهد الاتحاد محطة وطنية خالدة في تاريخ دولة الإمارات، نستحضر فيها بكل فخر وإجلال الرؤية الحكيمة للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الحكّام المؤسسين، الذين أرسوا دعائم وحدة متينة قامت على التماسك والتلاحم».

وأكدت معاليها أن «يوم عهد الاتحاد» دعوة لمواصلة العمل بإخلاص وعزيمة، وتسخير جميع الإمكانات لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تعزيز رفعة وريادة الإمارات على مختلف الصعد.