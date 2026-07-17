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عهود الرومي: «يوم عهد الاتحاد» محطة وطنية خالدة

عهود الرومي
18 يوليو 2026 01:14

دبي (الاتحاد)

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أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن «يوم عهد الاتحاد» يمثّل محطة وطنية خالدة في ذاكرة شعب الإمارات، تستحضر فيها الأجيال الرؤية الاستثنائية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الحكام المؤسّسين، طيّب الله ثراهم، الذين توحّدت رؤيتهم وإرادتهم لبناء دولة تقوم على وحدة الهدف والعمل المشترك، ليصبح الاتحاد نهجاً راسخاً لدولة تستشرف المستقبل وتصنعه.
وقالت معاليها: إن ما تشهده دولة الإمارات اليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، من تقدم وتطور وريادة وحضور عالمي مؤثر، يمثّل الامتداد الطبيعي لذلك العهد التاريخي الذي أرسى منظومة وطنية تقوم على وحدة القرار وتكامل الرؤية.

عهود الرومي
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