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خولة السويدي: «18 يوليو» تاريخ مجيد ينبض بالقيم النبيلة والمبادئ السامية

خولة السويدي: «18 يوليو» تاريخ مجيد ينبض بالقيم النبيلة والمبادئ السامية
18 يوليو 2026 01:16

أبوظبي (وام)

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أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة» أن الـ18 من يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحتفي بـ«يوم عهد الاتحاد» الذي يمثل ذكرى تستحق وقفة إجلال وعرفان وتاريخاً مجيداً ينبض بالقيم النبيلة والمبادئ السامية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ وضع وإخوانه الآباء المؤسسون حجر الأساس لوطن ريادي شامخ تتوحد فيه القلوب والرؤى لتشييد نهضة حضارية استثنائية يفخر مجتمعها بمعالم دولة عصرية أصبحت اليوم في ظل القيادة الحكيمة للدولة واحة للتقدم والازدهار، ومنبراً للتفوق والتميز الإنساني والمعرفي في مختلف الصعد والقطاعات، مبرهنة للعالم أجمع أن طموح الإمارات لا تحده حدود، وأن تطلعاتها نحو الصدارة تعتمد على التلاحم الوطني والسعي لتحقيق كل ما يعزز ريادة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية. 
وأشارت سموها، بهذه المناسبة، إلى أن «يوم عهد الاتحاد» تجسيد حي لأرفع معاني الولاء والوفاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة ولقيادتنا الحكيمة التي تمضي نحو المستقبل برؤية استشرافية رائدة تفتح آفاقاً جديدة للبناء والابتكار والتنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة غدت نموذجاً ملهماً ومنارة إشعاع حضاري وثقافي تنبعث منها قيم العطاء والتميز والتكامل التنموي وتبرز للعالم كشاهد حي على قوة الإرادة وعظمة البناء الراسخ الذي يصنع حاضراً زاخراً بالإنجازات ومستقبلاً واعداً للأجيال المتعاقبة على أسس متينة من الوحدة والتلاحم المجتمعي والوطني الفريد.

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