عبدالله آل حامد: «يوم عهد الاتحاد» بوصلة هويتنا نحو مستقبل مشرق

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نحتفي فيها بالعهد الذي توحّدت عليه الإرادة، وبالقيم التي أرست دعائم الاتحاد، وباللحظة التاريخية التي وضعت الأساس لوطن أصبح نموذجاً في الوحدة والنهضة والازدهار.

وقال معاليه بمناسبة الاحتفال بيوم عهد الاتحاد: «في هذه الذكرى الغالية على القلوب لا نكتفي باستحضار الماضي، بل نجدد العهد بأن يبقى الاتحاد نبض الهوية، وسر القوة، والبوصلة التي تهدي مسيرة الوطن نحو مستقبل مشرق».