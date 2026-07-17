عمر العلماء: «يوم عهد الاتحاد» رؤية وطنية رسّخت نموذجاً تنموياً ملهماً

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم عهد الاتحاد يجسّد اللحظة التاريخية، التي اجتمع فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الحكام المؤسسون، طيّب الله ثراهم، على رؤية وطنية صنعت تجربة اتحادية استثنائية، ورسّخت نموذجاً تنموياً رائداً أصبح مصدر إلهام، ومهّد لمسيرة متواصلة من الإنجازات والريادة.

وقال معاليه: «تمضي هذه المسيرة، لتواصل الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية، وتعزيز مكانتها نموذجاً تنموياً رائداً، وصناعة مستقبلها بثقة واقتدار».