أحمد بالهول: التحولات الكبرى تبدأ بقرار شجاع

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن «يوم عهد الاتحاد يذكرنا أن التحولات الكبرى تبدأ دائماً برؤية واضحة وقرار شجاع، ففي ذلك اليوم التاريخي، وضع الآباء المؤسسون الأساس لدولة آمنت بوحدة الهدف، وجعلت من الاستثمار في الإنسان قيمة ثابتة. واليوم، تواصل دولة الإمارات، البناء على ذلك الإرث من خلال تمكين أبنائها، وتعزيز جاهزيتهم لصناعة الفرص للأجيال القادمة».

وأضاف معاليه: «نجدد التزامنا بمواصلة المسيرة متمثلين روح الاتحاد، روح ترى في كل جيل امتداداً للعهد».