سعيد الهاجري: الإمارات نموذج رائد في التنمية والتقدم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم عهد الاتحاد، الذي يوافق 18 يوليو، يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين التي أرست دعائم الاتحاد، ورسخت رؤية وطن موحد وقوي، وأسهمت في بناء دولة حديثة عززت مكانتها نموذجاً رائداً في التنمية والتقدم.

وقال الهاجري: «تواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صون هذا الإرث الوطني عبر إرساء منظومة متقدمة تعزّز تنافسية الدولة وريادتها».