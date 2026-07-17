عبد الرحمن العور: الوفاء لعهد الاتحاد مسؤولية متجددة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «نستحضر في يوم عهد الاتحاد لحظة مفصلية من تاريخ الإمارات، حين توحدت إرادة الآباء المؤسسين لقيام وطن واحد يجمع أبناءه تحت راية واحدة وهوية راسخة، وفي هذه المناسبة، نستذكر مسيرة الاتحاد المباركة، وما حملته من دروس في وحدة الصف، وتكامل الجهود، والإخلاص في خدمة الوطن».

وأضاف «يجسّد الوفاء لعهد الاتحاد مسؤولية متجددة في مواصلة بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه من أداء دوره في مسيرة التنمية الوطنية».