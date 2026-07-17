عبدالله بن طوق: «يوم عهد الاتحاد» يجسّد معاني الوحدة والتلاحم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن «يوم عهد الاتحاد» يجسّد معاني الوحدة والتلاحم التي شكّلت النهج الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، عندما اجتمعوا في الثامن عشر من يوليو عام 1971 ووقعوا وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، واضعين حجر الأساس لقيام صرح الاتحاد وتأسيس وطن يحتضن أبناءه تحت راية واحدة.

وقال معاليه: «تمثّل هذه المناسبة الوطنية الغالية ، محطة مهمة نستعيد فيها القيم التي بُنيت عليها نهضة دولة الإمارات وتجربتها التنموية الفريدة».