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عبد الرحمن العويس: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة خالدة في ذاكرة الوطن

عبدالرحمن العويس
18 يوليو 2026 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم عهد الاتحاد مناسبةٌ خالدة في ذاكرة الوطن، يستذكر فيها أبناء الوطن الاجتماع التاريخي للآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، وتلاقي إراداتهم على بناء دولةٍ قوية تنعم بالوحدة والنماء والازدهار، تلبيةً لتطلعات وآمال شعب الاتحاد.
وقال معاليه: «إن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي تأكيداً للوفاء لنهج الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، وترسيخاً للقيم الأصيلة التي شكّلت ركائز مسيرة الاتحاد والتقدُّم، وعهد ولاءٍ لقيادتنا الرشيدة».

يوم عهد الاتحاد
عهد الاتحاد
عبدالرحمن العويس
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الدستور الإماراتي
الإمارات
عبد الرحمن العويس
18 يوليو
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