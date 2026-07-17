محمد الفلاحي: «يوم عهد الاتحاد» محطة وطنية راسخة في الوجدان

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، نستحضر فيها القيم التي قامت عليها الدولة منذ بداياتها، وفي مقدمتها الإيمان بالوحدة، والعمل المشترك، والاستثمار في الإنسان، وهي المبادئ التي شكّلت الأساس المتين لمسيرة تنموية استثنائية امتدت آثارها إلى مختلف أنحاء العالم.

وقال الفلاحي: هذه المناسبة الوطنية تعكس رؤية الآباء المؤسسين الذين نجحوا في تحويل الحلم إلى واقع، ورسخوا نموذجاً اتحادياً رائداً.