حملة لتعزيز الالتزام بأنظمة المواقف في محيط المساجد

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار تعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، يواصل مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقّل) التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وشركة كيو موبيليتي، تنفيذ حملات توعوية وتنظيمية مشتركة للحد من الوقوف العشوائي في محيط المساجد خلال أوقات الصلاة، مما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة استخدام المواقف، وتحسين تجربة وصول المصلين.

وتعد المناطق المحيطة بالمساجد من المواقع التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة خلال فترات زمنية محددة، نتيجة تزامن حركة أعداد كبيرة من المركبات والمشاة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الالتزام باستخدام المواقف النظامية، وعدم الوقوف في المواقع غير المخصصة، بما يحافظ على انسيابية الحركة ويحد من انتقال الازدحام إلى الطرق والشوارع المجاورة.