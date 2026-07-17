شرطة أبوظبي و«البلدية»: تطوير منظومات العمل والارتقاء بجودة الخدمات

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة التميُّز والريادة المؤسسية، وفداً من بلدية مدينة أبوظبي برئاسة سارة صالح البريكي، مدير مكتب إدارة الأداء والمشاريع، وذلك خلال زيارة إلى مختبر الابتكار التطبيقي بمجمع إدارات الشرطة، بهدف الاطلاع على تجربة شرطة أبوظبي في مجالات التميز المؤسسي والابتكار وإدارة التغيير، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الحكومية.

وتضمّنت الزيارة عرضًا لأبرز المبادرات والمنهجيات التي تطبقها شرطة أبوظبي في تطوير منظومة العمل المؤسسي، وترسيخ ثقافة الابتكار والتحسين المستمر، إلى جانب استعراض آليات إدارة التغيير واستشراف المستقبل، بما يدعم جاهزية المؤسسة لمواكبة المتغيرات، ويرتقي بكفاءة الأداء وجودة الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

واطّلع الوفد على منظومة العمل في مختبر الابتكار التطبيقي، وما يوفره من بيئة محفزة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة العمليات المؤسسية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية، والاستفادة من التجارب المتميزة في مجالات التميز المؤسسي والابتكار، بما يدعم تطوير منظومات العمل، ويرتقي بجودة الخدمات، ويسهم في تحقيق مستهدفات حكومة أبوظبي نحو حكومة أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة.