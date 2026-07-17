السبت 18 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

300 مشارك في «مولاثون دبي»

300 مشارك في «مولاثون دبي»
18 يوليو 2026 01:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
18 يوليو.. «يوم عهد الاتحاد» ورمز الوحدة الوطنية
مواطنون لـ«الاتحاد»: «عهد الاتحاد» اعتزاز بالإنجازات التاريخية والحضارية للإمارات

شارك برنامج «غراس الصيف 2026» الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في فعاليات «مولاثون دبي»، وذلك ضمن جهود الدائرة في دعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتعزيز مفاهيم الصحة وجودة الحياة لدى الفتيات من خلال ممارسات عملية وتجارب تفاعلية.
وتأتي هذه المشاركة امتداداً للمنهج المتكامل الذي يقوم عليه البرنامج، والذي يجمع بين التربية والقيم والمهارات الحياتية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يتمتع بعادات صحية وسلوكيات إيجابية.
وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، مسؤول برنامج غراس المواسم، أن مشاركة «غراس الصيف 2026» في «مولاثون دبي» بأكثر من 300 مشترك مع ذويهم تأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وجعلها أسلوب حياة لدى مختلف فئات المجتمع.

دبي
الإمارات
مولاثون دبي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
آخر الأخبار
جنود أميركيون يفتشون سفينة في خليج عُمان للتأكد من امتثالها للحصار البحري على إيران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يصعد الحملة العسكرية على إيران
18 يوليو 2026
مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
مخاوف من انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة
18 يوليو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز - أ ف ب
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران على الملاحة الدولية تفاقم أزمات الاقتصاد العالمي
18 يوليو 2026
عناصر إطفاء يكافحون حريقاً في إسبانيا - أ ف ب
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في إسبانيا تدمّر 12 ألف هكتار
18 يوليو 2026
جندي من الجيش السوري - أرشيفية
الأخبار العالمية
سوريا تنفي ادعاءات إيران بقصف معسكر «التنف»
18 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©