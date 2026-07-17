300 مشارك في «مولاثون دبي»

دبي (الاتحاد)

شارك برنامج «غراس الصيف 2026» الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في فعاليات «مولاثون دبي»، وذلك ضمن جهود الدائرة في دعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتعزيز مفاهيم الصحة وجودة الحياة لدى الفتيات من خلال ممارسات عملية وتجارب تفاعلية.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً للمنهج المتكامل الذي يقوم عليه البرنامج، والذي يجمع بين التربية والقيم والمهارات الحياتية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يتمتع بعادات صحية وسلوكيات إيجابية.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، مسؤول برنامج غراس المواسم، أن مشاركة «غراس الصيف 2026» في «مولاثون دبي» بأكثر من 300 مشترك مع ذويهم تأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وجعلها أسلوب حياة لدى مختلف فئات المجتمع.