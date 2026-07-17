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علوم الدار

«الداخلية» و«العدل» تحتفيان بتخريج منتسبي برنامج تأهيل أعضاء هيئة محكمة الشرطة

خلال حفل تخريج منتسبي برنامج تأهيل أعضاء هيئة محكمة الشرطة (وام)
18 يوليو 2026 01:11

أبوظبي (وام)

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احتفت وزارتا الداخلية والعدل بتخريج منتسبي البرنامج التدريبي التخصصي لتأهيل أعضاء هيئة محكمة الشرطة، بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والعميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، وعدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين، وذلك خلال حفل أقيم بمقر وزارة العدل. 
ويأتي البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة القضاء الشرطي، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية المتخصّصة، بما يواكب أفضل الممارسات، من خلال إعداد وتأهيل كوادر قضائية تمتلك الكفاءة القانونية والمهنية، وتمكينها من أداء مهامها وفق أعلى المعايير. 
ويجسّد البرنامج التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل، بما يعكس التكامل والجهود المؤسسية بين الجانبين، ويعزز التعاون وتبادل الخبرات، ويدعم التطوير المستمر لمنظومة القضاء الشرطي، وإعداد الكفاءات الوطنية. 
وفي ختام الحفل الذي شهد تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين سلم مبارك علي عبدالله النيادي، شهادات إتمام البرنامج التدريبي للخريجين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

وزارة الداخلية
الإمارات
وزارة العدل
محكمة الشرطة
القضاء الشرطي
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