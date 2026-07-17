اختتام «المسار الأكاديمي» لتمكين أبناء الشهداء من بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني

أبوظبي (وام)

اختتم مكتب شؤون أُسر الشهداء، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، مبادرة «المسار الأكاديمي»، التي نُفذت بالشراكة مع جامعة الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، بهدف تمكين أبناء الشهداء وأولياء أمورهم من اختيار المسار الأكاديمي والمهني المناسب، بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم واحتياجات سوق العمل.

وشهدت المبادرة برنامجاً متكاملاً تضمّن جلسات توعوية وتفاعلية، وإرشاداً أكاديمياً، إلى جانب زيارات ميدانية للجامعات والشركات، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة التعرف على التخصصات الجامعية المستقبلية، ومتطلبات القبول، والمهارات المطلوبة في سوق العمل، والاطّلاع على بيئات العمل المختلفة، بما يسهم في بناء مسار أكاديمي ومهني واضح قبل الالتحاق بالجامعة.