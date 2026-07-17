علي بن تميم: «عهد الاتحاد» محطة مفصلية في تاريخ الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «عهد الاتحاد مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع أبناء المجتمع الإماراتي، ومحطّة مفصلية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز الرؤية الحكيمة، والإرادة الصلبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وضعوا في هذا اليوم الأسس الراسخة لقيام دولة الإمارات، وبناء دولة قوية قادرة على استشراف المستقبل، وانطلاق مسيرة الوطن الاستثنائية التي تحوّل معها حلم الاتحاد إلى نموذج رياديّ عالميّ في التنمية والازدهار».