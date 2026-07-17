حميد بن عمار يترأّس اجتماع «عجمان للذكاء الاصطناعي»

عجمان (وام)

ترأّس الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، الاجتماع الثاني للبرنامج، بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان.

واطّلع الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، على خريطة طريق المرحلة الأولى، التي تشمل استكمال البناء المؤسسي، وإطلاق أولى المبادرات، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية.

وأكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، أن البرنامج يهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات، من خلال إطار موحد يدعم تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، ويرسّخ أفضل الممارسات في تبني التقنيات الحديثة، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع.

كما اطّلع الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، على النموذج المؤسسي للبرنامج، القائم على منظومة متكاملة للتمكين والحوكمة، بما يسهم في دعم الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، إطلاق 100 مبادرة تغطي المحاور الثمانية لرؤية عجمان 2030 «عجمان للناس»، بما يعزّز جاهزية حكومة المستقبل، ويرفع جودة الحياة، ويدعم تنافسية الإمارة واستدامة تطوير خدماتها.