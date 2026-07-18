السبت 18 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
18 يوليو 2026 08:32

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، السبت.
وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.1 درجة مئوية على جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: في "يوم عهد الاتحاد" نجدد عهدنا بأن تبقى الإمارات نموذجاً في الوحدة والريادة
حاكم رأس الخيمة: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية خالدة في تاريخ الإمارات

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
درجات الحرارة
الفجيرة
آخر الأخبار
«رامي» يطارد لقب «تشيسترفيلد هانديكاب» في جودوود
الرياضة
«رامي» يطارد لقب «تشيسترفيلد هانديكاب» في جودوود
اليوم 12:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: تحت راية الاتحاد تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل
اليوم 11:55
حمدان بن زايد
علوم الدار
حمدان بن زايد: في "يوم عهد الاتحاد" نجدد عهدنا بأن تبقى الإمارات نموذجاً في الوحدة والريادة
اليوم 11:45
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية خالدة في تاريخ الإمارات
اليوم 11:34
الأرجنتين وإسبانيا.. «مُفاجأتان» في حقبة واحدة
الرياضة
الأرجنتين وإسبانيا.. «مُفاجأتان» في حقبة واحدة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©